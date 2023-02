Yoko Ono compie 90 anni | quella volta in cui fotografò gli occhiali insanguinati di John Lennon | Memories

Leggi su optimagazine

(Di sabato 18 febbraio 2023)Ono90. Quasi un secolo di vita, per “l’artista sconosciuta più famosa” come alcuni tabloid la definiscono, ma soprattutto una donna che più di tante altre – ancora oggi – subisce la fama dello storico marito. Quelche fu ucciso proprio sotto i suoi occhi l’8 dicembre 1980 nell’ingresso del Dakota Building, a New York, a due passi da Central Park. Di lei è stato raccontato di tutto, dalla responsabilità nello scioglimento dei Beatles alle dubbie qualità artistiche. C’è chi la considera una ciarlatana, nota soltanto per essere stata la moglie del cantautore di Imagine e Working Class Hero. Quandoè morto lei era lì, e sul pavimento del Roosevelt Hospital picchiò forte con la testa quando le riferirono che suo marito era morto. Ucciso da Mark David ...