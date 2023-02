WWE | Gunther si conferma campione intercontinentale battendo Madcap Moss

(Di sabato 18 febbraio 2023) Nel corso della puntata di Smackdown di stanotte, abbiamo assistito all’ennesima difesa del titoloda parte di. Stavolta, l’avversario designato era. Quest’ultimo aveva conquistato il privilegio di affrontare il “Generale del ring”, con in palio il titolo, dopo essere uscito vittorioso da un Fatal-4-Way andato in scena lo scorso Smackdown. Gli altri partecipanti, Karrion Kross, Rey Mysterio e Santos Escobar, non hanno potuto nulla contro l’agilità e la furbizia sportiva di, che si è portato questo importante trofeo. Ritenta, sarai più fortunato! Nonostante l’entusiasmo e la voglia di vincere, ad aggiudicarsi vittoria e titolo è stato però. Quello che può essere a tutti gli effetti considerato un “Fighting Champion”, è ...

Visual Concepts e 2K Games hanno finalmente svelato il roster completo di2K23 , il nuovo gioco di wrestling in uscita il 17 marzo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ...Vader Veer Mahaan......Wes Lee Xavier Woods Xia Li X - Pac Yokozuna Zoey Stark RUTHLESS AGGRESSION PACK Brock Lesnar '01 The Prototype Randy Orton '02 Leviathan BAD BUNNY BONUS PACK Bad Bunny Vi ricordiamo che...

Bray Wyatt sent a warning to Bobby Lashley & Brock Lesnar, while Sami Zayn received a hero's welcome on the Feb 17th episode of WWE SmackDown.WWE can't blame anyone for that, because they elevated a cold character (Moss) into the title scene against a dominating champ (GUNTHER) without warning. People watching knew Madcap didn't have a hope ...