Wta Dubai 2023 | programma | orari e ordine di gioco domenica 18 febbraio con Trevisan e Paolini

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ecco il, glie l’didi18per il Wta 1000 di. Parte il tabellone principale con tanti match interessanti. Subito in campo due teste di serie, ovvero Kvitova e Samsonova, ma anche due tenniste azzurre, ovvero Martinae Jasmine. Di seguito l’dicompleto. CENTRE COURT Dalle 09:00 –vs Keys A seguire –vs (12) Kvitova A seguire – Badosa vs (14) Samsonova Non prima delle 16:00 – Grabher vs Fernandez A seguire – Oz vs Kostyuk COURT 1 Dalle 09:00 – Begu vs Krejickova A seguire – Kenin vs Bouzkova A seguire – Anisimova vs Zvonareva Non prima delle 13:30 – ...

TABELLONE2023 PRIMO TURNO (1) Swiatek bye Fernandez vs (Q) Q. Zheng vs S. Zhang Badosa vs (14) Samsonova (10) Kudermetova vs Kalinina Cornet vs (Q) Pliskova vs Vondrousova (6) Sakkari bye (...In campo oggi anche altri azzurri nelle qualificazioni dei tornei ATP e: Marco Cecchinato ... Questa mattina Jasmine Paolini è approdata al turno decisivo acontro la francese Oceane Dodin, ...

La tennista toscana sarà chiamata all'impresa all'esordio nel primo 1000 della stagione in programma nel circuito femminile; Jasmine Paolini affronta Madison Keys ...Primo WTA 1000 dell’anno al via, ed è quello di Dubai, che storicamente alterna questo ruolo con Doha. Tutte le migliori sono di scena in quello che è oramai un appuntamento tradizionale del circuito ...