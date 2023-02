WTA Dubai 2023 | il tabellone Trevisan pesca Kvitova | Paolini alla prova Keys

(Di sabato 18 febbraio 2023) Primo WTA 1000 dell’anno al via, ed è quello di, che storicamente alterna questo ruolo con Doha. Tutte le migliori sono di scena in quello che è oramai un appuntamento tradizionale del circuito femminile, che ha visto Sara Errani come finalista nel 2013 e poi come vincitrice nel 2016. L’ex numero 5 del mondo hato a riassaporare ilprincipale, ma è stata subito fermata dall’ucraina Dayana Yastremska. Di azzurre ce ne sono però due, con tutto l’interesse a sovvertire pronostici, perché gli accoppiamenti sono davvero difficili. In particolare, a Martinatocca la due volte vincitrice di Wimbledon Petra. Anche se la ceca ha superato gli anni migliori, resta comunque nettamente favorita nel luogo dove vinse dieci anni fa. Le due non si sono mai affrontate in carriera, e ...

TABELLONE2023 PRIMO TURNO (1) Swiatek bye Fernandez vs (Q) Q. Zheng vs S. Zhang Badosa vs (14) Samsonova (10) Kudermetova vs Kalinina Cornet vs (Q) Pliskova vs Vondrousova (6) Sakkari bye (...In campo oggi anche altri azzurri nelle qualificazioni dei tornei ATP e: Marco Cecchinato ... Questa mattina Jasmine Paolini è approdata al turno decisivo acontro la francese Oceane Dodin, ...

