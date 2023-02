(Di sabato 18 febbraio 2023) Bis e: sono questi gli aspetti della vittoria della n.1 del mondo, Iga, nel Qatar TotalEnergies Open. Sul cemento di, la polacca si è imposta in maniera perentorial’americana(n.4 del ranking) con lo score di 6-3 6-0.ha così vendicato la sconfitta subìta danella United Cup, portando a cinque il computo dei successi nei sette scontri diretti. Una partita nella quale Iga ha saputo sfruttare le sue eccezionali qualità di fondo, oltre a spiccare nelle letture. L’anno scorso fu proprio da questo torneo che iniziò la sua cavalcata vincente: una striscia di 37 successi nei singoli match, culminata nel suo secondo titolo Slam al Roland Garros. Nel primo set l’inizio è ...

La numero uno del mondo si aggiudica il500 qatariota, suggellando una settimana in cui è stata ingiocabile con una netta vittoria sull'... la polacca ha disputato un torneo perfetto in quel di,...Tennis Dominante . Dovessimo appellarci a un singolo aggettivo per raccontare il torneo di Iga ...di energie dopo una settimana complicatissima anche dal punto di vista fisico - cala il bis a...

WTA Doha, Swiatek è di nuovo lei: domina anche Pegula e trionfa in Qatar Ubitennis

WTA Doha 2023, Iga Swiatek concede il bis e si prende la rivincita contro Jessica Pegula OA Sport

Video Wta Doha, Pegula batte Sakkari 6-2 4-6 6-1: gli highlights La Gazzetta dello Sport

WTA Doha: Sakkari vince la battaglia con Garcia, Pegula viaggia veloce Ubitennis

WTA Doha 2023, risultati 17 febbraio: Iga Swiatek impressiona, è in finale contro Jessica Pegula OA Sport

Bis e rivincita: sono questi gli aspetti della vittoria della n.1 del mondo, Iga Swiatek, nel Qatar TotalEnergies Open. Sul cemento di Doha, la polacca si è imposta in maniera perentoria contro l’amer ...La numero uno del mondo si aggiudica il WTA 500 qatariota, suggellando una settimana in cui è stata ingiocabile con una netta vittoria sull'americana ...