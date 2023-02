World Judo Tour | eccezionale Alice Bellandi a Tel Aviv | è oro delle meraviglie

(Di sabato 18 febbraio 2023) Tel– Nell’ultima giornata di Telarriva il primo successo per l’Italia. Braccia al cielo pernel secondo Grand Slam stagionale del. L’azzurra ha vinto la competizione della categoria -78 kg sconfiggendo innanzitutto la mongola Khuslen Otgonbayar e la francese Fanny Estelle Posvite, sfide che le hanno permesso di aggiudicarsi la Pool C. Poi, in semifinale,ha avuto la meglio dell’israeliana Inbar Lanir, mentre nell’atto conclusivo ad arrendersi all’italiana è stata un’altra transalpina, Madeleine Malonga. Considerando anche il terzo posto di Odette Giuffrida nella categoria -52 kg (leggi qui), l’Italia chiude la trasferta di Telcon un bilancio di due podi. ...

Solo 3 mesi dopo aver ospitato il prestigioso torneo Masters, ilTour è tornato in Israele ed è stato accolto nel tipico stile di Tel Aviv! Uno stadio pieno di fan scatenati che attendevano con ansia ogni incontro. Nella categoria - 57 kg, Jessica ...Sarà Tel Aviv, capitale di Israele, ad ospitare il secondo Grand Slam stagionale delTour da giovedì 16 a sabato 18 febbraio, con l'Italia che sarà rappresentata nella prestigiosa manifestazione da ben 19 atleti, 10 uomini e 9 donne. Al fianco degli azzurri, ci saranno i ...

A Tel Aviv accolte come star le stelle del judo internazionale.Uno stadio pieno di fan scatenati ha aspettato con ansia ogni incontro.. La medaglia d'oro è stata consegnata dal presidente dell'IJF Mar ...