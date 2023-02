Wilma Goich l’ex marito è Edoardo Vianello | “Pensavo che il matrimonio fosse eterno”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 18 febbraio 2023)ha condiviso conanche il palcoscenico con il duo I Vianella, che ha portato al successo brani in romanesco come Semo Gente De Borgata, scritto da Franco Califano. L’artista di Cairo Montenotte oggi sarà ospite di “Oggi E’ Un Altro Giorno” a partire dalle 13.40 su Raiuno.il primo incontro conIl primo incontro traedavviene negli anni sessanta in Svizzera: l’autore de I Watussi tenta un primo approccio ma viene rifiutato dall’interprete anche sotto suggerimento della casa discografica. All’epoca ...