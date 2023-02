Wilma Goich a Verissimo parla del problema avuto dopo il Gf Vip 7 | “Non camminavo più”

Leggi su isaechia

(Di sabato 18 febbraio 2023) Pochi minuti faè intervenuta a, il programma di Canale 5 in onda ogni weekend. La cantante intervistata da Silvia Toffanin hato del suo dolore più grande, la morte di sia figlia Susanna Vianellouna lunga malattia. Commossa,ha raccontato di aver ritrovato la forza di andare avanti grazie a suo nipote e anche grazie all’esperienza vissuta nella Casa del Grande Fratello Vip: Ho una forza diversa. Una forza che mi è ritornata grazie al Grande Fratello. Mi ha aiutato moltissimo, è stato proprio terapeutico. Il fatto di ritrovarmi da sola, senza contatti esterni come tutti quelli che stanno dentro, non avere la possibilità di sapere cose, eccetera, mi ha portato ad avvicinarmi alle persone che stavano dentro e quindi a capire ...