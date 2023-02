Wild Hearts | una nuova avventura

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 18 febbraio 2023) EA e Koei Tecmo si lanciano a gran forza nel territorio degli “hunting game” fantasy con, riusciranno a spodestare la distinta concorrenza?: il comunicato stampa REDWOOD CITY, California – 17 febbraio 2023 – Oggi, Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) e KOEI TECMO danno il benvenuto ai cacciatori nella terra di Azuma in, disponibile ora su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC tramite EA App, Steam ed Epic Game Store.è un nuovo tipo di gioco di caccia che trasporta i giocatori in un’epica nel Giappone medievale fantasy. Con l’aiuto di una sofisticata tecnologia antica, nota come Karakuri, i giocatori combatteranno contro gigantesche bestie, i Kemono, immerse nella natura che si ...