Weekend a Roma | cosa fare oggi e domani | eventi in programma e sfilate di Carnevale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 18 febbraio 2023)nel? E’ questa una delle domande più ricercate dagli utenti nel fine settimana. Come sempre la Capitale in città, ma anche sul litorale, offre sempre un ampio ventaglio di possibilità. Inoltre, considerando il periodo, saranno diversi in particolare gli appuntamenti per il. In tal senso non perdetevi il nostro approfondimento con tutti glia tema quartiere per quartiere. Di seguito invece qualche altro suggerimento suquestonel fine settimana, Domenica 19 febbraio 2023 al Bioparco attività a temaIn occasione del, il Bioparco ...