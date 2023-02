La Cina, dalla Conferenza sulla sicurezza in corso a Monaco, una iniziativa per la pace in Ucraina, ... ha detto il capo della diplomazia del Partito comunista cineseYi. "La pace deve ...2023 - 02 - 18 12:46:46 Pechinoun'iniziativa per la pace in Ucraina 'Presenteremo ... Lo ha detto il capo della diplomazia del Partito comunista cineseYi, a Monaco, dove ha affermato che ...

Wang Yi annuncia un'iniziativa di pace. E sul nucleare dice: "Non ci devono essere guerre atomiche" RaiNews

Wang Yi annuncia iniziativa cinese per pace in Ucraina La Prealpina

Wang Yi incontra Tajani, focus su Ucraina e tensioni con Usa AGI - Agenzia Italia

Ucraina ultime notizie. Wang Yi annuncia iniziativa cinese per la pace Il Sole 24 ORE

Guerra in Ucraina, G7: "Determinati a proseguire con sostegno anche militare a Kiev. Putin non pianifica la pace” Tiscali Notizie

Wang Yi ha affermato che la Cina “attribuisce grande importanza alle relazioni Cina-Italia e all’antica Via della Seta che collegava i due popoli “Sulla questione ucraina, ciò che… Leggi ...La guerra in Ucraina giunge al 360esimo giorno. Alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco il ministro degli Esteri cinese Wang Yi esorta tutti i Paesi a "rispettare il principio di integrità territori ...