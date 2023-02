Vuelta a Andalucia 2023 | Tim Wellens | “Conoscevo la salita finale e l’ho interpretata alla perfezione”

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) La UAE Team Emirates continua a dominare. Dopo la doppietta di Tadej Pogacar nelle prime due frazioni, ieri è arrivato il successo di Tim. Il belga è riuscito a entrare nella fuga di giornata e poi ha trovato l’allungo decisivo sullo strappo, arrivando al traguardo con 14” di vantaggio sul francese Pierre Latour (TotalEnergies) e 15” sull’italiano Samuele Battistella (Astana Qazaqstan Team). “È una giornata perfetta per me in una settimana perfetta per la squadra, con una serie di vittorie e il mio primo successo come corridore dell’UAE Team Emirates – ha affermatosubito dopo l’arrivo (fonte: Spaziociclismo.com) –. Oggi ho potuto cogliere la mia occasione e sono molto grato per questo“.a ...