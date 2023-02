Vuelta a Andalucia 2023 | Tadej Pogacar | “Giornata dura | la squadra è stata perfetta! Provano a metterci in difficoltà”

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) Continua a dominare: il corridore sloveno si è aggiudicato la tappa odierna dellacon un’altra impeccabile prestazione, conquistando così la terza tappa su quattro nella corsa a tappe in territorio andaluso e blindando di fatto la sua leadership in classifica generale. Straripante il suo scatto sullo strappo conclusivo, dove lo spagnolo Enric Mas (Movistar Team, anche lui atteso tra i protagonisti quest’oggi) ha sì provato a contendersi il successo con lo sloveno, salvo poi accodarsi a, che ha messo in mostra tutta la propria superiorità nel momento decisivo (confermando inoltre una grande forma fisica). Ecco, di seguito, il commento del corridore della UAE Emirates rilasciato alla stampa al termine della frazione odierna: “Sono davvero ...