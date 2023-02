'Dobbiamo fare pressione per fare in modo che le mire imperialistiche della Russia falliscano e che l'Ucraina vinca'. Lo ha detto UrsulaLeyen, presidente della Commissione europea a Monaco. E ancora: 'Inoltre, dobbiamo fare in modo che l'Ucraina possa avere munizioni standard. Non può essere che si debbano aspettare mesi e ...Lo ha detto la presidente della commissione europea, UrsulaLeyen, intervenendo alla conferenza per la sicurezza di Monaco in un panel con la premier finlandese, Sanna Marin. ...

Piano von der Leyen: “Armi come i vaccini”. L’Ue vuole un grosso incremento di munizioni Il Tempo

Von der Leyen: "Putin deve fallire e l'Ucraina vincere" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Von der Leyen: Putin deve fallire. Stoltenberg: Non pianifica la pace Sky Tg24

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...La guerra in Ucraina giunge al 360esimo giorno. Alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco il ministro degli Esteri cinese Wang Yi esorta tutti i Paesi a "rispettare il principio di integrità territori ...