Volley | Serie A1 | Chieri batte Novara ed opera il sorpasso Antropova trascina Scandicci | Pinerolo torna al successo

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ricca giornata di anticipi nel sesto turno di ritorno del campionato diA1 difemminile 2022/23. Tre match giocati, tre match a loro modo importanti che hanno subito fatto sentire il loro effetto sulla classifica. Andiamo ad analizzare quanto accaduto in questo sabato 18 febbraio:-MACERATA 3-1 (20-25, 25-17, 25-17, 25-21) Inizio shock per le toscane che regalano un set ad una Macerata che non vince ormai da quasi tre mesi. Poi si sveglia Ekaterinache diventa grandetrice delle sue: a fine match sono 29 i punti che le permettono di essere di gran lunga la top scorer del match, grazie anche a 2 ace, 2 muri ed un ottimo 58% in attacco. Elena Pietrini contribuisce con 13 punti ed un ottimo rendimento in ricezione, non bastano a Macerata i 14 di Alessia ...