Viva Rai 2 non basta | Fiorello si divora la Rai | indiscrezioni esplosive

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 febbraio 2023) Buone notizie per, che col suoRai2 sta registrando ascolti record. Ne ha parlatoTvBlog.it, secondo cui a partire da lunedì prossimo lo showman si trainerà con uno speciale che inizierà alle 7 del mattino. Su questa indiscrezione, però, non si sa niente di più. In tanti, comunque, già si chiedono in cosa consisterà questo speciale. Secondo TvBlog.it, potrebbe trattarsi di una sorta di collage di momenti non andati in onda diRai2 e video presi dai social, ma non solo. In questo speciale, poi, potrebbero esserci pure delle sorprese per gli spettatori che seguono la trasmissione da casa ogni mattina. Pare, inoltre, che andrà in onda ogni giorno e che durerà circa 15 minuti per poi lasciare spazio alla classica puntata inedita diRai2. E non è escluso che questa mossa alla fine possa ...