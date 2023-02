Vittoria Deganello spara a zero su Nicole Murgia | «Lei mi ha chiesto di abortire»

L'ex protagonista di Uomini e Donne ,, nelle ultime ore ha reso nuove dichiarazioni spiazzanti sui social. Come sappiamo, la giovane donna sta sostenendo una gravidanza da sola. Incinta della sua prima figlia, ha ...Sono passati due mesi da quando Nicole Murgia ha fatto il suo ingresso nella casa del 'Grande Fratello Vip'. La Murgia è recentemente finita al centro dei gossip per via di, ex tronista di Uomini e Donne, che ora aspetta un figlio da suo fratello, Alessandro Murgia. I due hanno avuto una breve storia quest'estate, fino a quando il calciatore non si ...

Gf Vip Vittoria Deganello: "La sorella di Murgia mi ha chiesto di abortire" Corriere dello Sport

"Mi aveva invitata ad abortire": Vittoria Deganello svela nuovi retroscena sull'ex amica ora al Gfvip Today.it

Mi ha invitato ad abortire, la rivelazione di Vittoria Deganello su ... Fanpage.it

Tre donne condividono lo stesso marito: "Nick è disoccupato ma a letto..." Corriere dello Sport

La confessione di Wanda Nara: "Un sito per adulti mi ha fatto un'offerta" Corriere dello Sport

Vittoria Deganello continua la sua guerra con Nicole Murgia. L'ex volto di Uomini e Donne è in dolce attesa di Alessandro Murgia, fratello della concorrente del Gf Vip, che l'ha lasciata proprio ...Vittoria Deganello ancora contro la famiglia Murgia. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi influencer, aspetta una bambina dal giocatore della Spal ma dopo aver scoperto della gravidanza il ...