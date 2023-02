Vittoria Deganello | rivelazione su Nicole Murgia “Mi ha invitato ad abortire”

(Di sabato 18 febbraio 2023)si era fatta conoscere dal pubblico Tv per la sua partecipazione a Uomini e donne, dove era stata la scelta del tronista Mattia Marciano, a cui era stata legata solo per qualche mese. Oggi la sua vita è completamente cambiata ed è in attesa di una bambina, che lei ama affettuosamente chiamare “Baby G.” (solo al momento della nascita rivelerà il suo nome). L’ex corteggiatrice sta vivendo questa gravidanza con il supporto della sua famiglia, ma senza alcun compagno al suo fianco. Pur non avendolo rivelato ufficialmente, il papà della bimba sembra essere Alessandro, calciatore oggi in forza alla Spal. Secondo quanto raccontato dalla futura mamma, lui, che ha due figli anche dall’ex moglie, sarebbe stato inizialmente favorevole all’idea di avere un figlio, ma avrebbe poi cambiato idea. Tra le persone che si erano ...

Il ragazzo aspetta un figlio da, ex di Uomini e Donne , con la quale ha avuto un flirt mentre era già impegnato con Eleonora Mazzarini. E non è tutto, perchè con quest'ultima aveva ...è all'ottavo mese di gravidanza e in queste ore si è sfogata via social con i fan per i continui attacchi rivolti nei suoi confronti.: le lacrime sui social ...

Il flirt, poi la crisi e le polemiche fino alle lacrime davanti ai follower: la saga social tra l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il centrocampista della Spal ...Vittoria Deganello non ha fatto segreto di aver deciso di portare avanti la sua gravidanza perché il suo ex e padre della sua bambina (Alessandro Murgia) sarebbe scomparso non appena lei gli avrebbe ...