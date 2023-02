Virtus Bologna-Tortona oggi | semifinale Coppa Italia basket 2023 | orario | programma | tv | streaming

(Di sabato 18 febbraio 2023) Giornata di semifinali al PalaAlpitour di Torino per ladi, sabato 18 febbraio, sono previste infatti le partite tra le quattro squadre rimaste in corsa per contendersi i due posti nella finale di domani, domenica 19 Febbraio. Nella prima partita, con inizio alle ore 18:00, laaffronta la Bertram Derthona(alle ore 20:45, invece, sarà la volta di Brescia-Pesaro). Le V-nere hanno eliminato nei quarti di finale l’Umana Reyer Venezia (82-68), con Marco Belinelli in grande spolvero (21 punti in 22’) e Tornike Shengelia che ha fornito una prestazione solida da 19 punti.si sono già incrociate inun anno fa a ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Derthona, match valido per la semifinale delle Final Eight di ...