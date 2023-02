Vincent Cassel | “Uomini troppo femminili e vulnerabili al giorno d’oggi”

Leggi su screenworld

(Di sabato 18 febbraio 2023)pensa che glisianoal: lo ha dichiarato in una nuova intervista al The Guardian, in un dibattito sulla mascolinità e su come questa sia stata ritratta nei suoi ruoli al cinema. Il 24 febbraio, uscirà la nuova serie tv di Apple Tv+ Liaison, di cuiè protagonista assieme ad Eva Green. Come affermato danell‘intervista, l’attore sospetta da tempo che gli eroi d’azione dei film di Hollywood diano un’idea distorta di ciò che dovrebbe essere la mascolinità. Spera che la sua interpretazione nella nuova serie tv, un thriller politico pieno di intrighi, riesca a corregge l’idea distorta dell’uomo d’azione decisimo. “Voglio ...