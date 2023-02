Vieri | «Lukaku con Conte sarebbe dominante anche in Inghilterra»

(Di sabato 18 febbraio 2023) Nella notte delle conferme per il Napoli di Victor Osimhen, Christiantorna a parlare sulla BoboTV di Romelue dei problemi di questa stagione dell’attaccante dell’Inter. DIFFERENZE – Victor Osimhen vive la stagione di grazia, Romeluquella opposta, sia da un punto di vista realizzativo che fisico. L’ex calciatore dell’Inter Christianè intervenuto così dalla BoboTV sull’attaccante: «a differenza di Osimhen è molto pesante. Due anni fa è statoin Italia con Antonio. Il belga gioca bene in Italia e secondo me farebbe lo stesso incon il tecnico salentino. In questa stagione senza di lui sta facendo infatti fatica a trovare la forma fisica. Osimhen è diverso, è più leggero dell’attaccante ...

