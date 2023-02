VIDEO – Sassuolo-Napoli 0-2 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di sabato 18 febbraio 2023), anticipoventitreesima giornata diA 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-2: questo ilcon i gol e gligiocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia. CHI LI FERMA PIÙ? –0-2 nel’anticipoventitreesima giornata diA. Prosegue l’incredibile marcia del, che trova la settima vittoria consecutiva in campionato e va dunque a +18 sull’Inter seconda in attesa delle altre partite. Contro ilsblocca il risultato il giocatore più disequilibrantestagione, Khvicha Kvaratskhelia, che al 12? con un numero prende palla a centrocampo ...

Sassuolo - Napoli 0 - 2 , due magie di Kvaratskhelia e Osimhen regalano la 20° vittoria in ... Nella ripresa ci sono ancora occasioni, sia per il Napoli che per il Sassuolo: il risultato però non cambia più e gli uomini di Spalletti vincono 2 a 0 salendo a 62 punti in classifica

Il Napoli non si ferma più. I partenopei di Luciano Spalletti hanno superato 2-0 il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia e volano sempre più in testa alla classifica salendo a +18 sull'Inter ...Un noto youtubber tifoso della Roma è rimasto letteralmente impressionato dall'ennesima grande prestazione del Napoli contro il Sassuolo.