VIDEO Izabel | fisico strepitoso Lady Trapp scatena i social | lato B pazzesco

Ultimo ilin cui esibisce le sue già note curve mozzafiato tra le onde del mare : nella nostra GALLERY le foto e idiGoulart. vai alla galleryUltimo ilin cui esibisce le sue già note curve mozzafiato tra le onde del mare : nella nostra GALLERY le foto e idiGoulart. vai alla gallery

Il Carnevale di Rio ha la sua (scultorea) regina: la top Izabel Goulart Io Donna

Compie 100 anni la storica merceria “Isabel”: “Più forti della crisi e delle bombe”... Tempo Stretto

Ilary Blasi, ecco il regalo per San Valentino dalla figlia Isabel Totti: un cuore con la scritta I love you Corriere TV

Isabel Mohr, cantautrice veronese, nel giorno di S. Valentino lancia ... TG Verona

Ilary Blasi a Bologna con Isabel: il video sotto l'arcata "magica" Corriere dello Sport

Izabel Goulart posa in bikini per il Balo do Copa, uno degli eventi più glamour che andrà in scena durante le celebrazioni del Carnevale di Rio, in Brasile ...Izabel Goulart showcased some dance movies and toned statuesque figure in a unique shell bikini, as she readies for the Carnival celebration in her native Brazil.