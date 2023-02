VIDEO Biathlon | l’Italia vince l’oro ai Mondiali | la festa del quartetto dopo l’arrivo di Vittozzi

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) Una giornata da ricordare. Sulle nevi di Oberhof, in Germania, la staffetta femminile delha fatto la storia nei2023 di. Per la prima volta, infatti, il Bel Paese ha vintoin questa specialità. Un successo frutto di una prestazione al poligono straordinaria, con l’uso di sole due ricariche. Samuela Comola, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller e Lisasono state autrici di questa impresa, precedendo la Germania e la Svezia in un scenario da tregenda: vento forte, oscurità e pioggia. C’erano tutti gli ingredienti per una gara molto complicata e questo avvalora ulteriormente il risultato delle nostre portacolori. Bravissima Comola a non macchiare la sua prestazione al tiro, dando un bel cambio a Wierer che con l’uso di una sola ricarica si è portata al comando. E’ ...