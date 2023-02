VIDEO Biathlon | la Francia vince la staffetta maschile ai Mondiali! Settima l’Italia

(Di sabato 18 febbraio 2023) Oggi, sabato 18 febbraio 2023, sono proseguiti ad Oberhof, in Germania, i Mondiali 2023 di: la4×7.5 kmha visto la vittoria della, prima in 1:21’48?8 (1+9), davanti alla Norvegia, seconda a 38?8 (2+14), ed alla Svezia, terzo a 1’39?9 (1+13). Buona prestazione in casa Italia: Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Elia Zeni e Lukas Hofer hanno chiuso inposizione a 4’22?9 (0+14)., Mondiali 2023: lafa festa nella. Battuta la Norvegia di Johannes Boe, Italia 7aHIGHLIGHTSMONDIALI2023 Foto: LaPresse

