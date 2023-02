VIDEO Biathlon | la festa dell’Italia sul podio | la staffetta femminile vince i Mondiali | suona l’Inno di Mameli

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) Qualcosa che non sarà possibile dimenticare. A Oberhof, in Germania, laha fatto la storia nei2023 di. Per la prima volta, infatti, il Bel Paese ha vinto l’oro nella prova a squadre riservata alle donne. Una vittoria frutto di una prestazione al poligono straordinaria, con l’uso di sole due ricariche. Samuela Comola, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller e Lisa Vittozzi sono state autrici di questa impresa, precedendo la Germania e la Svezia in un scenario da tregenda: vento forte, oscurità e pioggia. C’erano tutti gli ingredienti per una gara molto complicata e questo avvalora ulteriormente il risultato delle nostre portacolori. Bravissima Comola a non macchiare la sua prestazione al tiro, dando un bel cambio a Wierer che con l’uso di una sola ricarica ...