VIDEO – Baggio | gli auguri dalla UEFA con un suo gol in maglia nerazzurra

Leggi su inter-news

(Di sabato 18 febbraio 2023) Buon compleanno da parte dellaa Robertocon un, in cui l’ex giocatore dell’Inter è protagonista in. BUON COMPLEANNO – Robertocompie oggi 56 anni. Per l’occasione laha augurato buon compleanno all’ex giocatore dell’Inter con il seguente tweet, in cui è presente anche il filmato di un suo gol in. “5?6? – Buon Compleanno, Roberto! in 1998: #“. 5?6? – Happy Birthday, Roberto! in 1998: ##UCL @Inter @Inter en @Inter jp @Inter br @Inter es pic.twitter.com/uFUHEdvtni —.com DE (@com de) February 18, 2023 Fonte: ...