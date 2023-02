Nella gara dei quarti di finale del torneo di tennisdi Rotterdam, Jannik Sinner si impone su Stan Wawrinka per 6 - 1 6 - 3. Guarda ilcon ...'È stato infortunato per un po' di tempo, ma credo che quest'anno possa essere pericoloso", ha dichiarato Casper Ruud in undi previsioni per il 2023 per l'Tour. "Sembra motivato. Stan mi ...

Video Atp Rotterdam, Sinner batte Wawrinka 6-1 6-3: gli highlights La Gazzetta dello Sport

Video Atp Rotterdam, Medvedev batte Auger-Aliassime 6-2 6-4: gli highlights La Gazzetta dello Sport

Riecco Alcaraz! Guarda la sua prima vittoria del 2023 contro Djere La Gazzetta dello Sport

VIDEO Sinner-Tsitsipas 6-4, 6-3, ATP Rotterdam 2023: highlights e sintesi. Lezione di tennis inflitta al greco! OA Sport

VIDEO Sinner-Bonzi 2-1, ATP Rotterdam 2023: highlights e sintesi. L'azzurro domina, ma si distrae un set OA Sport

Il tennista altoatesino, numero uno in ambito nazionale, e tra i giovani più talentuosi del panorama mondiale, dopo aver vinto il torneo di Montpellier, ha raggiunto la semifinale nel torneo Atp 500 ...Jannik Sinner ha ottenuto con autorevolezza la qualificazione alle semifinali del torneo ATP 500 di Rotterdam. Battuto in maniera davvero netta Stan Wawrinka: lo svizzero, tre volte vincitore Slam, de ...