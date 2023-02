Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 febbraio 2023)DEL 17 FEBBRAIO 2022 ORE 13:20 MARCO CILUFFO UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. IN APERTURA PRESTARE ATTENZIONE SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA IMMISSIONE CON LA DIRAMAZIONESUD UN ALTRO INCIDENTE CHE DISAGI ALLA VIABNILITA’ SULLA VIA CASSIA ALTEZZA OSPEDALE SAN PIETRO SEMPRE SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA LE LOCALITA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI ANCHE SULLA VIA CASILINA ALTEZZA FINOCCHIO SI RALLENTA NEI DUE SENSI DI MARCIA LE ALTRE NOTIZIE IN ALCUNI MUNICIPI DELLA CAPITALE E SU MOLTI COMUNI DELLAQUESTO POMERIGGIO AL VIA LE NUMEROSE LE MANIFESTAZIONI COLORATE DI CARNEVALE CON SFILATE DI MASCHERE E IL PASSAGGIO DEI CARRI ALLEGORICI POSSIBILI DISAGI ALLA ...