Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2023 ore 12 | 30

(Di sabato 18 febbraio 2023)DEL 17 FEBBRAIO 2022 ORE 11:20 MARCO CILUFFO UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. IN APERTURA PRESTARE ATTENZIONE SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO TRA L USCITA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE PER CHI PROCEDE VERSO IL CENTRO POI TRAFFICO RALLENTATO NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA CASILINA ALTEZZA FINOCCHIO E A NORD DELLA CAPITALE STESSA SITUAZIONE SULLA VIA CASSIA TRA LE LOCALITA OLGIATA E LA GIUSTINIANA PERCORRENDO LA VIA APPIA SI RALLENTA NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE ARICCIA E GENZANO DIQUESTO POMERIGGIO AL VIA LE NUMEROSE LE MANIFESTAZIONI DI CARNEVALE NELLA CAPITALE E SU MOLTI COMUNI DELLACON SFILATE DI MASCHERE E IL PASSAGGIO DEI CARRI ALLEGORICI POSSIBILI DISAGI ALLA VIABILITA’ CON ATTIVI DIVIETI DI ...