Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 febbraio 2023)DEL 17 FEBBRAIO 2022 ORE 09:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON SABATO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. NESSUNA CRITICITA’ DA SEGNALARE SULLE MAGGIORI AUTOSTRADE E STRADE DELLACIRCONE REGOLARE COMPRESO IL RACCORDO ANULARE UNICA ECCEZIONE SEGNALATA SULLA VIA PONTINA CODE PER LAVORI TRA CASTELNO E POMEZIA IN DIREZIONE DI LATINA QUESTO POMERIGGIO NELLA CAPITALE E IN VARI COMUNI DELLANUMEROSE LE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA CON SFILATE DI MASCHERE E IL PASSAGGIO DEI CARRI ALLEGORICI CON ATTIVE OLTRE AI DIVIETI PERMANENTI ANCHE IL DIVIETO DI TRANSITO SU ALCUNE STRADE E PIAZZE CON DEVIAZIONI E LIMITATAZIONI DI ALCUNE LINEE BUS IL DETTAGLIO DEI TRATTI INTERESSATI SUL NOSTRO ...