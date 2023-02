Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 febbraio 2023)DEL 18 FEBBRAIO 2022 ORE 07:20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BUON GIOVEDI’ DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLADEL 17 FEBBRAIO 2022 ORE 08:20 SARA SPANO’ BUONGIORNO E BUON SABATO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. NELLA CAPITALE IN PROGRAMMA QUESTO POMERIGGIO VARIE SFILATE DEI CARRI ALLEGORICI PER LA FETSA DI CARNEVALE CON ATTIVE OLTRE AI DIVIETI PERMANENTI IL DIVIETO DI TRANSITO IN ALCUNE STRADE DELLA CITTA’ PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL PO’STO PREVISTE ANCHE deviaZIONI E limitatAZIONI DI ALCUNE LINEE BUS DI ZONA Passiamo alla viabilita dove al momento la circone risultya regolare e nessuna criticita da segnalare in queste prime ore del mattino GRAZIE DELL ...