Verona | Zaffaroni | 'Mourinho? Sono abituati a certe partite Faraoni sarà convocato'

Lo ha detto l'allenatore del, Marco, alla vigilia della trasferta in casa della Roma: 'Mourinho Stiamo parlando di uno dei più grandi allenatori dell'ultimo periodo, che ha vinto ...Ma nessuno mi chiede consigli, ci sono già abbastanza giocatori di esperienza qui ache non ... Quali sono le principali indicazioni che ti rivolge mister' Tutto quello che mi dice ...

Roma-Verona: la conferenza di Zaffaroni Fantacalcio ®

VERONA, ZAFFARONI: "VOGLIAMO CONTINUARE IL PERCORSO" - Sportmediaset Sport Mediaset

Verona, Zaffaroni: “Mourinho in difficoltà Roma abituata a giocare ogni tre giorni” ForzaRoma.info

Hellas Verona, Zaffaroni: "La Roma ha qualità, sarà importante vincere i duelli" Il Romanista

Zaffaroni: Con la Roma per continuare nostro percorso. Salvezza La strada è ancora lunga... TG Gialloblu

Il tecnico dell'Hellas ha grande rispetto per in giallorossi: 'Ottime individualità e grande organizzazione' VERONA (ITALPRESS) - Il Verona non ...“Noi dobbiamo pensare a continuare sulla nostra strada, senza sbagliare la prestazione e facendo una gara aggressiva, mettendoci grande attenzione e concentrazione. In questo periodo abbiamo fatto ben ...