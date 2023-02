Verissimo | gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi | sabato 18 febbraio 2023

(Di sabato 18 febbraio 2023)del 18su Canale 518, alle ore 16,30 su Canale 5 va in, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, lee glidiin18 ...

e , l'amore prosegue a gonfie vele. Oggiex gieffini tornano nel salotto di per raccontare la loro storia. Ospiti di , Rosalinda (all'... Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga aIl loro amore ..., ospiti e anticipazioni di sabato 18 febbraio Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di '', il rotocalco televisivo di successo della Toffanin. La prima a entrare in studio sarà ...

Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni del 18 e 19 Febbraio Napolike.it

“Verissimo”: gli ospiti di sabato 18 e domenica 19 febbraio 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Weekend tra musica e gossip con “Verissimo”: gli ospiti di sabato 18 e domenica 19 febbraio Quotidiano di Sicilia

“Verissimo”: gli ospiti di sabato 11 e domenica 12 febbraio 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Verissimo: gli ospiti di sabato 11 e domenica 12 febbraio, ci sarà anche Al Bano Quotidiano di Sicilia

Ritorno al passato per Alba Parietti. Intervistata dal Corriere della Sera, la showgirl ha ripreso alcune dichiarazioni fatte recentemente dalla sua ex fiamma, Sandy Marton, sempre ...A partire dal 20 marzo, l'autenticazione in due fattori tramite codice inviato con un SMS sarà disponibile solo per gli abbonati a Twitter Blue.