commenta - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci FOTOGALLERY - Ai canali restano inper la bassa marea - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow NEL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Fotogallery - Strage di Samarate, Nicolò Maja rivede in aula il padre ...NEL PIENO DEL CARNEVALE 18 febbraio 2023 08:52 FOTOGALLERY - Ai canali restano inper la bassa marea - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > slideshow ...

Venezia 'in secca' per la bassa marea, difficoltà nei canali Agenzia ANSA

Venezia, canali in secca nel clou del Carnevale. Gondole incagliate, ambulanze in difficoltà: «Sanitari a piedi con i malati in braccio» Corriere

Venezia "in secca" per la bassa marea: i canali restano senza acqua TGCOM

Bassa marea eccezionale, Venezia in secca: navigazione a rischio per i mezzi di soccorso ilgazzettino.it

A Venezia i canali restano senz'acqua: gondole in secca appoggiate sui fondali la Repubblica

La siccità sta diventando sempre più un problema per molte parti del nostro paese, non solo per l'agricoltura, ma anche per l'uso potabile dell'acqua.Venezia è alle prese con una bassa marea che comincia a creare seri problemi alla navigazione e che continuerà almeno fino a martedì. I canali interni sono ridotti a stradine melmose, barche ormeggiat ...