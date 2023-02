Varma Brookings spiega le mosse di Macron nell’Indo-Pacifico dopo il caso Aukus

Leggi su formiche

(Di sabato 18 febbraio 2023) L’Indo-“rimane una priorità fondamentale per la Francia”,Tara, visiting fellow del Center of the United States and Europe alladi Washington, parlando con Formiche.netla tappa a Parigi del tour europeo Wang Yi, capo della diplomazia del Partito comunista cinese. “Non siamo ingenui. Se vogliamo essere considerati e rispettati come un partner dalla Cina dobbiamo organizzarci”, ha detto il presidente Emmanuela Garden Island, la base navale di Sydney, il 3 maggio 2018. Quel discorso è considerato il manifesto della politica estera francesee l’anticipazione del documento strategico per la regione aggiornato l’anno scorso. “Si basa in larga misura sull’idea che sia necessario un sistema ...