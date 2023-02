(Di sabato 18 febbraio 2023) Da Natale aè un passo: alcune regioni si apprestano ad un altro stop dalle lezioni, in altrestate le scuole a inserire i giorni 20 e 21 febbraio nel calendario della scuola, in altre le lezioni saranno regolari e gli studenti dovranno giustificare l'eventuale assenza. L'articolo .

Questa domenica a partire dalle 12 Piazza Plebiscito sarà teatro di una festa in maschera per celebrare il. Dopo il successo riscontrato durante lenatalizie con iniziative analoghe ...Alle porte la settimana die una nuova pausa dalle lezioni in attesa delledi Pasqua e qualche ponte che il 2023 concede. Il 21 febbraio è martedì grasso ma non tutte le regioni hanno deliberato lo stop ...

Vacanze di Carnevale, per i supplenti non sono ferie obbligate Orizzonte Scuola

Vacanze di Carnevale, scatta l'orario non scolastico per il 20-21-22 ... L'Amico del Popolo

Vacanze di carnevale: un problema per le famiglie. Ma da ... Padova24ore.it

Vacanze di Carnevale 2023: alla scoperta delle feste in maschera più belle d’Italia idealista.it/news

Le vacanze di Carnevale tutti insieme e creative L'Arena

CASTEL DI SANGRO – Castel di Sangro e tutto il comprensorio si preparano per un’altra giornata di festa con musica dal vivo. Questa domenica a partire dalle 12 Piazza Plebiscito sarà teatro di una fes ...Alle porte la settimana di Carnevale e una nuova pausa dalle lezioni in attesa delle vacanze di Pasqua e qualche ponte che il 2023 concede.