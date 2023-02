(Di sabato 18 febbraio 2023) Washington, 18 feb. (Adnkronos) - Un uomo in possesso di tre armi ha ucciso la ex moglie e altre cinque persone durante unadiavvenute in una piccola città rurale nello stato americano del. Le vittime sono state uccise in luoghi diversi, tra cui un negozio e due abitazioni, ad Arkabutla, comunità di meno di 300 abitanti. La polizia ha accusato un uomo del posto di omicidio di primo grado e lo ha trattenuto sotto custodia nella prigione della contea nella serata di ieri. Al momento si ritiene che il sospetto abbia agito da solo.

Per fermare l'invasione aliena, il presidenteingaggia un ex campione di videogiochi anni 80. (... Texas, fine 1800: ispirato al film cult di Sergio Corbucci, Django - Lae' la storia di un ......completa può violare le leggi locali sul traffico e comportarsi in modo imprevisto in unadi ...del nostro ultimo numero in edicola Vuoi comunicare in modo sicuro con la redazione di Wired...

Usa, serie di sparatorie in Mississippi: 6 morti Gazzetta di Reggio

Doc – Nelle tue mani sfida gli Usa: la Fox lavora al remake della serie Lux Vide (ma non è il primo) Tvblog

Diritti Tv Serie A, speranza Usa. Intanto Dazn acquista Eleven Sports Tuttosport

Usa, incendio al Jfk di New York: caos e voli dirottati Sky Tg24

Jeep Renegade Upland 2023: immagini, interni, caratteristiche - Quattroruote.it Quattroruote

(Adnkronos) - Un uomo in possesso di tre armi ha ucciso la ex moglie e altre cinque persone durante una serie di sparatorie avvenute in una piccola città rurale nello stato americano del Mississippi.La Serie A di calcio 2022-2023 è pronta a tornare in scena. Dopo le serate dedicate alle coppe europee, il Campionato Italiano manderà in scena la 23esima giornata della sua intensa stagione. Dieci co ...