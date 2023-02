Usa | serie di sparatorie in Mississippi | 6 morti

(Di sabato 18 febbraio 2023) (Adnkronos) – Un uomo in possesso di tre armi ha ucciso la ex moglie e altre cinque persone durante unadiavvenute in una piccola città rurale nello stato americano del. Le vittime sono state uccise in luoghi diversi, tra cui un negozio e due abitazioni, ad Arkabutla, comunità di meno di 300 abitanti. La polizia ha accusato un uomo del posto di omicidio di primo grado e lo ha trattenuto sotto custodia nella prigione della contea nella serata di ieri. Al momento si ritiene che il sospetto abbia agito da solo. L'articolo proviene da Italia Sera.

Un uomo ha ucciso l'ex moglie e altre 5 persone Washington, 18 feb. Un uomo in possesso di tre armi ha ucciso la ex moglie e altre cinque persone durante unadi sparatorie avvenute in una piccola città rurale nello stato americano del Mississippi. Le vittime sono state uccise in luoghi diversi, tra cui un negozio e due abitazioni, ad Arkabutla, ...

Strage armata negli Usa, in Mississippi uccise 6 persone: Richard Dale Crum ha cercato le sue vittime ad una ad una e le ha freddate sul posto ...