Usa | il sondaggio che inchioda Biden

(Di sabato 18 febbraio 2023) Dopo il pericolo scampato alle elezioni di midterm, dove i democratici hanno perso sì la Camera, ma mantenendo a sorpresa il controllo del Senato; il risultato poteva essere la rivincita di Joe, un primo esito elettorale che avrebbe potuto stravolgere il continuo calo di consensi nei primi due anni della sua presidenza. E invece la musica non sembra essere ancora cambiata. Il presidente in carica continua a perdere voti anche tra le popolazioni afroamericane, deluse dal fatto che i dem abbiano mantenuto gran parte dei vincoli migratori introdotti dalla precedente amministrazione di Donald Trump, mentre nelle comunità ispaniche si va verso un testa a testa tra Repubblicani e Democratici. Uno smacco per, considerando che l’attuale numero uno della Casa Bianca era stato eletto sull’onda di Kamala Harris, la paladina dei diritti delle minoranze ...