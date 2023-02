Usa-Cina | incontro Blinken-Wang a Monaco

Leggi su italiasera

(Di sabato 18 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il segretario di Stato americano Antonye il capo della diplomazia cineseYi si sono incontrati a, a margine della conferenza sulla sicurezza. Lo ha reso noto un portavoce del dipartimento di Stato.avrebbero dovuto incontrarsi a Pechino ai primi di febbraio, ma il segretario di Stato aveva annullato la missione, dopo il caso del pallone spia cinese intercettato nei cieli americani e poi abbattuto. “Possiamo confermare che il segretarioha concluso uncon il consigliere di Stato della Repubblica Popolare Cinese e direttore dell’Ufficio Centrale per gli Affari Esteri del Partito comunistaYi”, si legge in una nota del dipartimento di Stato. o in un comunicato. Nel corso del suo ...