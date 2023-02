Uomo abusa di una donna in centro | L' ho fatto perché sono virile

Non si è minimamente preoccupato che la sua preda designata fosse in compagnia degli amici. Anzi, così ha detto lui stesso poco dopo, quel suo raid era prova della sua virilità. Undi 21 anni, cittadino etiope, è stato arrestato nella notte a Milano con l'accusa di violenza sessuale dopo aver molestato una 36enne di Sesto San Giovanni. Il suo blitz è andato in scena in via ...Il processo, in cui l'deve rispondere di violenza sessuale, prende però in esame solo i fatti più recenti, quelli appunto della prima metà del 2020. La donna non si è costuita come parte civile ...

