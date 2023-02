Uomini e Donne | la coppia abbandona per sempre il programma | ASSURDO

Leggi su howtodofor

(Di sabato 18 febbraio 2023) Colpo di scena davvero inaspettato al trono over di. Ladecide di uscire dal. Ecco di chi stiamo parlando. Il trono over di U&D, dating show pomeridiano di Maria De Filippi, appassiona davvero moltissime persone. Protagonisti del parterre sonosopra di 35 anni circa che decidono di rimettersi in gioco e partecipano alper cercare l’amore. Nel corso delle puntate si creano dinamiche davvero avvincenti tra i protagonisti, che appassionano il pubblico a casa: ormai da diversi anni il trono over di Maria è quasi più seguito del classico, quello composto dai giovani. Sappiamo che le puntate sono registrate e proprio per questo i più appassionati tendono a leggere le anticipazioni per sapere ...