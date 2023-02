Una retrospettiva di Elliott Erwitt ad Abano Terme | le visioni pop di Roy Lichtenstein a Parma | Totò Poetry Culture a Napoli | Paolo Conte in concerto e Serena Dandini a teatro a Milano

O nellasulla discomusic nata come "espressione degli apolitici". Passando alla cena ... "All'inizio eravamo intellettuali daparte, cantanti dall'altra... ma dopo siamo diventati ...... come 'L'Angoscia' e 'Diogene', caratterizzate dagestualita' fortemente espressiva. L'artista, ...nella sede storica a Piazza di Spagna 5 - presenta per la prima volta un'ampia...

Oskar Kokoschka al Museo Guggenheim Bilbao: grande retrospettiva Agenzia askanews

Alberto Sordi, a 20 anni dalla morte un libro e una retrospettiva Zerkalo

Triennale Milano: una retrospettiva dedicata all’architetto e designer ... Arte Magazine

Una retrospettiva di Fire Emblem: Una storia di eccellenza nei giochi di ruolo GamingPark

Akira Kurosawa - Anatomia dell'imperatore, una retrospettiva al cinema La Compagnia MYmovies.it

Rashomon, il film cult del maestro del cinema giapponese inaugura la retrospettiva "Akira Kurosawa. Anatomia de L’Imperatore". Appuntamento lunedì 20 febbraio, ore 21.00, al Cinema La Compagnia. Al pr ...La città di Alba, nel cuore delle Langhe, dedica al celebre fotografo una retrospettiva che si intitola L'invenzione della felicità e raccoglie 120 scatti e immagini inedite realizzate proprio in Piem ...