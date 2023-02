Una madre uccide la figlia e si lancia dalla finestra a Oristano

Leggi su agi

(Di sabato 18 febbraio 2023) AGI - Un diverbio trasceso e finito in tragedia. È questa al momento l'ipotesi investigativa sulla quale lavorano gli inquirenti che indagano sulla morte di Chiara Carta, la giovane di 13 anni uccisa a coltellate nel bagno di casaMonica Vinci, 52 anni, originaria di Nureci, che ha poi tentato il suicidiondosidel primo piano della casa di famiglia di Sili', frazione di. La donna è ricoverata in ospedale a Sassari, ma non è in pericolo di vita. Gli uomini della Squadra mobile della questura dialla guida del dirigente Samuele Cabizzosu potrebbero sentirla nella giornata di domani. Dovrà ricostruire quei momenti drammatici. È lei l'unica depositaria della verità, perchè non ci sono altri testimoni. Gli inquirenti ...