(Di sabato 18 febbraio 2023) AGI - Dramma questo pomeriggio nella frazione di Silì. Una donna ha ucciso latredicenne, poi si è buttata. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale con l'elicottero del servizio 118. Le sue condizioni di salute sono molto gravi. Sul posto le forze dell'ordine. Si ignorano al momento i motivi del gesto.

AGI - Dramma questo pomeriggio nella frazione di Silì. U na donna ha ucciso la figlia tredicenne , poi si è buttata dalla finestra. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale con l'elicottero ...... un periodo dell'infanzia che trascorre nella sua città natale con laGiuseppina, casalinga, ... con il fidanzato di un tempo Massimiliano Morra , asetta misteriosa in cui sono coinvolti ...

Till- Il coraggio di una madre: la recensione del film su uno dei più atroci crimini razziali in America ComingSoon.it

Una madre uccide figlia e si lancia dalla finestra a Oristano AGI - Agenzia Italia

Terremoto, una madre yemenita partorisce dopo essere stata salvata e una donna viene tirata fuori dalle... Corriere della Sera

Madre e due bambini intossicati da una stufa e salvati dai carabinieri ilmattino.it

Till - il coraggio di una madre Visionario

La “distruzione” del palco dell’Ariston da parte di Blanco a Sanremo 2023 è ancora sulla bocca di tutti. Si parla di cause, ...– Una vicenda che lascia sotto choc la città. A Grosseto un quattordicenne ha accoltellato il compagno della madre. L’uomo, un carabiniere, pur se non in pericolo imminente di vita, è grave in… Leggi ...