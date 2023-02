Una giornalista su quattro è vittima di oltraggi online

Leggi su agi

(Di sabato 18 febbraio 2023) AGI - Il sondaggio condotto su 714 giornaliste in 215 paesi per un rapporto dell'International Center for Journalists (ICFJ) redatto nel 2021, ha rilevato che quasi 3 su 4 avevano hanno subito abusinell'ambito del loro lavoro. E che “quasi 4 su 10” hanno affermato di essere perciò andate meno in video, perdendo trasmissioni, titoli o opportunità professionali. Oscurate. Lo scrive il Washington Post. "La violenzacontro le donne giornaliste è una delle più gravi minacce contemporanee alla libertà di stampa a livello internazionale", dichiara il rapporto, perché “aiuta e favorisce l'impunità per i crimini contro le giornaliste, tra cui l'aggressione fisica e l'omicidio” ed è scientificamente “progettato per mettere a tacere, umiliare e screditare” al punto da “infliggere danni psicologici molto reali, sterilizzando il giornalismo ...