Una bassottina giramondo e Chiara Francini con i Gatti-Bimbi in tv

Leggi su lopinionista

(Di sabato 18 febbraio 2023) Nella puntata del 19 febbraio di Dalla parte degli animali si Retequattro i viaggi di Cosimo e Zita, tutti da raccontare In sella alla motocicletta dell’amico umano Cosimo, con una mascherina antivento, la cagnolina Zita ha racimolato ben 40 mila chilometri! Un giro intorno al mondo che ne fa, letteralmente, una globe trotter. E’ sempre magnifico, e oggi più che mai, immergersi nell’atmosfera dei boschi e rivedere nel loro ambiente i tanti amici selvatici risanati dopo la degenza al Cras Stella del Nord. Una puntata entusiasmante attende i telespettatori, convinti animalisti, di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla in onda la domenica su Rete4 alle 10 e 25, in replica in seconda serata, il mercoledì, sempre su Rete4: l’unico format che ha a cuore per davvero i nostri fratellini minori, con pelo, penne, piume o scaglie, ma ...