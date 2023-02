Un posto al sole | spoiler | Marina sconvolta dal ritorno di Lara

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 18 febbraio 2023) La felicità, perGiordano e Roberto Ferri, sembrerà dissolversi nuovamente, come raccontano glirelativi alle prossime puntate di Unal. I due, dopo mille peripezie, lunghissimi periodi di separazione e tante incomprensioni, finalmente sono riusciti a ritrovarsi.e Roberto hanno anche deciso di sposarsi, ma proprio nel giorno delle loro nozze, i due hanno avuto una bruttissima sorpresa in quantoMartinelli si è presentata alla cerimonia con un neonato in braccio. Facendo un passo indietro, ricordiamo che la donna, dopo aver avuto una relazione con Ferri, ha scoperto di essere incinta, ma ha perso il bambino dopo pochi mesi a causa di un aborto spontaneo., però, non ha detto niente a nessuno, nemmeno a Roberto, e ha iniziato ...