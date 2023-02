Un palo di 12 metri pieno di grasso | Gerry Scotti | cose da pazzi in tv

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 febbraio 2023) Un gradito e atteso ritorno a Mediaset: infattisi riprende la domenica sera su Canale 5. Infatti, per la quarta volta il miticotorna a condurre Lo show dei Record, che inizierà domani, domenica 19 febbraio, il tutto dallo Studio 11 di Cologno Monzese. Ogni settimana, uomini e donne da tutto il mondo, sfideranno i loro limiti con l'obiettivo di entrare nel Guinness World Records 2023. Non solo le prove dei concorrenti:, infatti, racconterà anche le loro vite, le particolarità dei personaggi che animeranno lo studio. Le prove anche in questa edizione si svolgeranno in esterna, all'Autodromo di Monza, il tempio dei ferraristi e della Formula 1. A raccontare e ad assegnare il bollino di "record" in esterna ci sar Umberto Pelizzari, il campione di apnea che nel corso ...